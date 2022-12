’The Ozard of Wiz’: bijzondere en kleurrijke theaterversie

Regisseur René Geerlings, van het Rotterdamse gezelschap Maas theater en dans, heeft een lange geschiedenis met de filmversie met Michael Jackson en Diana Ross en dat heeft nu geresulteerd in de kleurrijke voorstelling The Ozard of Wiz.

„Toen ik kind was, hadden wij een handje vol videobanden die ik helemaal stuk heb gekeken. Een daarvan was The Wiz uit 1978. Ik kopieerde alle rollen. Ik sloeg een bruine wollen deken om mijn middel, deed mijn ochtendjas daarover en was tegelijkertijd Dorothy, de slechte en de goeie heks, de vogelverschrikker, blikken man en de leeuw. Ik rende door mijn kamer en zong fonetisch de nummers. Ik wist niet wat het betekende maar voelde het wel! Totdat mijn vader mijn kamer binnen kwam en mij betrapte in mijn spel. Met hem kwam onbedoeld de wereld binnen met al zijn oordelen over jongens in jurken.”

Dappere mensen

Hij vervolgt: „Voor het eerst voelde ik schaamte. Ik ben eigenlijk al mijn hele leven op zoek naar de vrijheid die ik toen voelde, eerst via spelen en nu via maken. Voor The Ozard of Wiz heb ik mij omringd met dappere mensen die dit verhaal in meer of mindere mate ook hebben beleefd en daar allemaal op hun eigen manier mee dealen. Door hen begin ik me nu pas te realiseren hoezeer ik mij nog steeds aanpas en erbij wil horen. Met deze voorstelling wil ik aan kinderen laten zien dat het juist een voordeel is om af te wijken en dat er mensen zijn zoals jij. Ik sta nu aan de poorten van die kleurrijke wereld en heb zin om er keihard aan te rammelen. Ik hoop dat ook de voorstelling afwijkend wordt, geen standaard verhaal met een saaie kop en staart. Het wordt vast even wennen om ernaar te kijken. Deal with it.”

Zonder schaamte

In zijn voorstelling The Ozard of Wiz keren zeven bijzondere mensen terug naar hun onbezorgde kindertijd, een tijd zonder schaamte. Allemaal hopen ze te krijgen waar ze hun hele leven al naar op zoek zijn: hersenen, moed, een hart en een thuis.

’The Ozard of Wiz’ (9+) is t/m 5 maart in diverse theaters te zien. Voor meer info: maastd.nl