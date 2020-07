Zoektocht naar lichaam Naya Rivera kan nog dagen duren

De politie gaat ervan uit dat Rivera, bekend van haar rol in Glee, niet meer leeft. De autoriteiten focussen zich vooral op de noord- en oostkant van Lake Piru, het meer waar Rivera woensdagmiddag voor het laatst is gezien. Vrijdag waren er zo’n veertig mensen in touw om haar lichaam op te sporen. Dat gebeurt onder meer met sonarapparatuur en duikteams.

Volgens Eric Buschow van de Ventura County Sheriff’s Office is de zoektocht niet alleen moeilijk vanwege de grootte van het meer maar ook omdat het zicht onder water slecht is. Lake Piru, zo’n 90 kilometer ten noordwesten van Los Angeles, is op sommige plekken bijna 40 meter diep en ruim 3 kilometer lang.

„We kunnen niet voorspellen wanneer ze wordt gevonden”, zei Buschow. „Dat kan over een uur zijn maar ook pas over enkele dagen. Het is niet te voorspellen.”