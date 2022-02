NPO FunX boycot Lil Kleine na vermeende mishandeling

„Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek en daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX”, aldus de woordvoerster.

De andere NPO-radiozenders, de Talpa-radiozenders, 100% NL en SLAM FM hoefden hier geen keuze in te maken, omdat zij al geen muziek van de zanger in hun playlists hadden staan. Eerder draaide FunX al tijdelijk geen muziek van de rapper vanwege de vermeende mishandeling van zijn vriendin op Ibiza.

De politie kreeg een melding over mishandeling aan de Prinsengracht. Daarbij werd de 27-jarige Amsterdammer aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zijn advocaat, Nienke Hoogervorst, bevestigt maandag tegenover De Telegraaf dat hij nog in hechtenis is. Lil Kleine werd vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur wegens „zinloos geweld” in 2019, zo oordeelde de rechter. Lil Kleine zegt dat hij onschuldig is en is in hoger beroep gegaan.

