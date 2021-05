Hilarisch! Friends-ster Courteney Cox en Ed Sheeran doen ’The Routine’

In het zesde seizoen van Friends dansen Cox en tv-broer David Schwimmer (Ross), om tijdens oudejaarsavond de aandacht te trekken, The Routine, het hilarische dansje uit hun jeugd.

Op Instagram deelt de 56-jarige actrice – die ooit te zien was in de videoclip van Bruce Springsteens Dancing In the Dark – de video waarin ze The Routine uitvoert met Ed Sheeran. „Gewoon een oud dansje met een vriend”, schrijft ze erbij.

Cox en Sheeran zijn al jaren bevriend. Het was bovendien de singer-songwriter die haar heeft voorgesteld aan haar huidige verloofde, Johnny McDaid.

Reünie

De langverwachte reünie van de iconische sitcom Friends werd afgelopen vrijdag uitgezonden bij SBS6. Zo’n 773.000 mensen keken naar de uitzending. In de reünie blikten hoofdrolspelers Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry terug op hun tijd in de bekende Amerikaanse serie die tussen 1994 en 2004 op televisie te zien was.

De special ging donderdag al in première bij streamingdienst HBO Max en was een dag later in Nederland te zien.