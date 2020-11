Lone van Roosendaal keert 17 november terug in GTST

Lone speelt de rol van soapbitch Billy de Palma. Een rol die haar op het lijf is geschreven, vertelt de actrice in het GTST Magazine. „Ik word (…) steevast gecast voor de wat slechtere types. Het hangt een beetje aan me. En dat vind ik prima, want ik heb absoluut een voorkeur voor personages met een randje.”

In 2018 maakte Lone haar debuut in de soap. Naast GTST is de actrice ook bekend van rollen in series als Voetbalvrouwen en Verliefd op Ibiza. Ook schitterde ze in diverse musicals.