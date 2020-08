John en Juani verlaten het Spaanse dorp Polopos

„We gaan vertrekken uit Polopos”, vertelt Juani aan RTL Boulevard. Vlak nadat het huisje eindelijk af is, heeft het stel het te koop gezet. „We willen wel in Spanje blijven voor een tweede huis, maar meer in de natuur”, legt ze uit.

Toch hebben de twee geen spijt van hun deelname. „Het heeft heel veel voordelen gehad, maar ook een nadeel: we konden de plek niet zelf kiezen”, aldus John.

Coronacrisis

Vijf gezinnen gingen een jaar geleden een avontuur aan in het Spaanse dorp. De familie Rutten en de winnaars Thysa en Wijnand bleven volgens hun vlogs in quarantaine in Polopos. Christiaan en Kirsten en Mark en Donna verbleven in Nederland. Of Christiaan en Kirsten terug zullen keren is nog niet duidelijk, het bedrijf Stay inn shape van Mark en Donna in het dorpje is weer open voor gasten.

Hoewel producent BlueCircle plannen had om een nieuw seizoen op te nemen van Het Spaanse Dorp, kon dit niet doorgaan door de coronacrisis.