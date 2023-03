Daniel Brühl speelt Karl Lagerfeld in Disney-serie

De Franstalige serie belicht het leven van de beroemde ontwerper vanaf begin jaren tachtig, toen de markante designer doorbrak, tot zijn dood in 2019. De serie bestaat uit zes delen en krijgt als titel Kaiser Karl. De reeks was al eerder aangekondigd, maar wie de hoofdrol zou gaan spelen was nog onbekend.

De 44-jarige acteur noemt de rol op Instagram „een geschenk, een eer en een avontuur.” De serie wordt momenteel opgenomen in Frankrijk, Monaco en Italië. Het is nog niet bekend wanneer Kaiser Karl te zien is op Disney+.