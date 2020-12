Gilligans' Island-ster Dawn Wells overleden

De actrice werd bekend om haar rol in de jaren zestig sitcom Gilligan's Island. Ze kroop daarvoor in de huid van Mary Ann. Ook verwierf ze bekendheid als 'beauty queen'. Ze vertegenwoordigde Nevada, de Amerikaanse staat waarin ze geboren is, in de Miss America-verkiezing in 1960.

Daarna vertrok ze naar Hollywood en had verschillende rolletjes voordat ze in Gilligan's Island zat. Daarvoor versloeg ze naar verluidt tweehonderd actrices in het castingproces. Gilligan's Island was van 1964 tot 1967 op televisie te zien en kreeg al gauw een cultstatus. Er kwamen ook nog drie films over Gilligan's Island, waar Wells ook aan meedeed, tot en met de laatste film uit 1981, The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island.

Wells was een van de laatste castleden van de sitcom die nog niet overleden was. Nu is enkel de 86-jarige Tina Louise, die de rol van Ginger Grant vervulde, de enige originele Gilligan's Island-actrice die nog leeft.