Bert van Leeuwen: ’Zielsdankbaar dat alles goed met gezin gaat’

EO-coryfee Bert van Leeuwen: „Ik holde van het ene naar het andere programma.” Ⓒ Foto EO

Een jongetje van twee heeft een nieuwe lever nodig. Een moeder wil haar zoon niet zien overlijden aan dezelfde hartaandoening die haar echtgenoot fataal werd. En een vrouw is lichamelijk en emotioneel op door nierdialyses. Zij worden gevolgd in de EO-productie De 100: wachten op een donor. Presentator Bert van Leeuwen: „Zo’n programma maken plaatst absoluut alles in perspectief.”