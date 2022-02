Premium Het beste van De Telegraaf

Boek over nieuw leven als ’mediaman’ Breuk met dochters blijft open zenuw voor Andy van der Meijde: ’Ik wil genade’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

In zijn nieuwe boek vertelt Andy van der Meijde openhartig en vol hartenpijn over die andere open zenuw: de verstoorde band met zijn twee oudste dochters Isabella en Purple, die beiden in Italië wonen en die hij gruwelijk mist. Ⓒ Albert den Iseger

Oud-voetballer Andy van der Meijde, naar verluidt goed voor bijna een miljoen euro (!) aan inkomsten per jaar, verkoopt zichzelf vandaag de dag als ’mediapionier’ en weet zich op sociale media te verkopen als levende reclamezuil. De ’snuivende vechtersbaas’ van weleer – die in het verleden met enige regelmaat een bezoek bracht aan de dames van plezier – is overduidelijk veel van zijn wilde haren kwijt. Donderdag verschijnt zijn boek ANDY!, waarin hij een beroep doet op zijn twee oudste dochters in Italië, die de geboren Arnhemmer, zo goed als, uit hun leven hebben verbannen. „Ik wil genade.”