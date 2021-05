Nederlandse studente (24) bedolven onder complimenten na Songfestival-repetitie met Oekraïne

De 24-jarige Emmie uit Rotterdam, studente aan Codarts, kan het nog altijd niet goed bevatten. „Het was even schrikken, maar wel op een goede manier”, reageert ze lachend tegenover het ANP. „Ik was nog onderweg naar mijn werk, dus het was even omschakelen. Ik kon bovendien niet zomaar weg.”

De leadzangeres van Go_A, Kateryna Pavlenko, voelde zich woensdag niet lekker en moest uit voorzorg in quarantaine in afwachting van haar coronatest. Daardoor miste ze de tweede repetitie. Emmie, die voor de officiële repetities begonnen al stand-in was, werd gebeld en werd razendsnel naar Rotterdam Ahoy gehaald. Zij was de enige die de act kende, en de tekst is niet zomaar in twee uurtjes te leren. „Ik heb er drie of vier weken de tijd voor gehad”, legt ze uit.

Once in a lifetime

Emmie, die bij een fastfoodbedijf werkt, dacht dat ze met de opnameband mee zou zingen maar tot haar verrassing hoorde ze haar eigen stem terug op de beelden die op het officiële Songfestivalkanaal werden geplaatst. „Ik kreeg heel positieve reacties van de band. Ze waren heel tevreden”, aldus de studente. Ook online regende het daarna complimenten. „Vooral uit Oekraïne, maar ook opvallend veel uit Nederland. Ik heb er in een paar dagen tijd meer dan achthonderd volgers bij.”

Voor Emmie blijft het voorlopig een ’once in a lifetime’. Pavlenko werd donderdag negatief getest op het coronavirus en kan gewoon optreden met haar band.