Miss World-verkiezing uitgesteld na corona-uitbraak

Volgens buitenlandse media zijn in totaal zeventien mensen positief getest. Het is niet duidelijk of het alleen om crewleden gaat of ook om enkele deelneemsters.

Namens Nederland zou de 21-jarige Lizzy Dobbe donderdagavond (plaatselijke tijd) meedoen. Ze werd tweede in de nationale verkiezing eerder dit jaar, maar zij werd in oktober alsnog uitgeroepen tot Miss World Nederland omdat de oorspronkelijke winnaar weigerde zich te laten vaccineren tegen corona. Dit is een voorwaarde om in Puerto Rico mee te doen aan de competitie.