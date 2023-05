Willem-Alexander vond songfestivalwinst Duncan Laurence ’prachtig’

”75. Het was een hele tijd geleden”, zo herinnert Willem-Alexander het jaar waarin Nederland voor de winst van Duncan Laurence voor het laatst het Eurovisie Songfestival won. Dat was met het nummer Ding-a-dong van Teach-In. „Wat Duncan Laurence daar teweeg heeft gebracht met een liedje dat hij zelf gemaakt heeft, is echt fantastisch geweest”, vervolgt de koning.

Willem-Alexander is daarnaast lovend over het „samenbindende effect” dat Laurence heeft gecreëerd. „En de trots van Nederland op wat hij gepresteerd heeft bij het songfestival is toch heel bijzonder te noemen.”

De podcast Door de ogen van de Koning is gemaakt ter ere van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Het programma is opgenomen in zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch.