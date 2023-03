Johnny Depp: ’Ik ben een verlegen persoon’

Johnny Depp Ⓒ Getty Images

Johnny Depp is naar eigen zeggen „een verlegen persoon”. Daarom vindt de 59-jarige Amerikaanse acteur het fijn om in zijn landhuis in Somerset (Engeland) te zijn, vertelt hij aan Somerset Life Magazine. „Ik kan winkels binnengaan zonder omringd te worden door mensen die selfies willen.”