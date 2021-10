Concertgebouworkest eert topdirigent Bernard Haitink

Op 6 februari volgt nog een speciaal herdenkingsconcert ter nagedachtenis aan Haitink, onder leiding van de Hongaarse gastdirigent Iván Fischer. Haitink en Fischer bewonderden elkaars werk en probeerden vaak bij elkaars concerten te zijn.

De Nederlandse maestro overleed vorige week donderdag op 92-jarige leeftijd in zijn huis in Londen. Met het Concertgebouworkest in zijn geboorteplaats Amsterdam had Haitink een lange band. Hij debuteerde er op 27-jarige leeftijd en was chef-dirigent van 1961 tot en met 1988. In 1999 kreeg hij van het orkest de titel van eredirigent.