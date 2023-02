Paul Rudd heeft spijt van optreden in laatste Friends-aflevering

De 53-jarige Marvel-held was tijdens de laatste seizoenen van de show te zien als Mike Hannigan, de vriend en later echtgenoot van Phoebe (Lisa Kudrow). Rudd vond het ’een beetje surrealistisch’ om deel uit te maken van de succesvolle show en had niet verwacht dat hij ’er zoveel zou zijn’. Tijdens de opnames van de laatste aflevering had hij dan ook het gevoel daar niet te horen, omdat hij „op de eerste rij zat bij dingen die ik niet hoorde te zien.”

De acteur was kort te zien in de laatste aflevering van Friends, genaamd The Last One. De opnames van deze laatste aflevering waren emotioneel, zo zegt hij. „Iedereen was aan het huilen, het was allemaal erg emotioneel en ik had zoiets van ’wow’. Ik voelde me erg bevoorrecht, maar wilde liever niet in de weg lopen.”