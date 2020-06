William Barr: Andrew wordt niet uitgeleverd aan de VS

„Het is geen zaak van hem uitleveren”, stelde Barr. „Maar het is wel zaak dat hij wat antwoorden geeft.”

Door een zogeheten MLA (Mutual Legal Assistance) in te dienen, worden twee landen verplicht om informatie met elkaar uit te wisselen over rechterlijke en criminele zaken. Omdat Andrew volgens de Amerikanen meermaals geen thuis gaf om mee te werken, was die stap volgens het ministerie noodzakelijk.

De advocaten van Andrew beklemtoonden maandag in de Britse media dat de zoon van koningin Elizabeth nooit een ’doelwit’ is geweest van hun criminele onderzoeken naar Epstein en dat slechts ’zijn medewerking is gezocht’.