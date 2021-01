’Avondklok, lekker boeiend: Matthijs is weer op tv!’

Vrijwel direct aan het begin van het programma maakt Matthijs duidelijk dat de show al ’s middags is opgenomen, maar meteen blijkt dat veel kijkers niet opletten. Twitter stroomt vol met commentaar op zijn vele gasten in de enorme studio. Hoewel het afgaande op het commentaar een slechte start lijkt, trekken de kijkers ook snel weer bij.

De Sven Hammond Big Band is verantwoordelijk voor de muzikale invulling van de avond en dat kan heel wat kijkers bekoren. Vooral dat Matthijs nu eindelijk is afgestapt van zijn ’1 minuut muziek’-formule valt in goede aarde.

André van Duin

Het is echter vooral zijn gesprek met André van Duin waar de meeste mensen warm voor lopen. Al ligt dat vooral aan Van Duin... De presentator wordt er vooral van beschuldigd te weinig invoelend te zijn waarbij hij erop uit zou zijn André te laten huilen. Vooral de vraag of de komiek wellicht nog een plek in zijn hart heeft voor een nieuwe man, valt bij velen verkeerd.

„Wil Matthijs, André nu echt aan het huilen krijgen?? Ik heb genoeg gezien”, schrijft iemand boos. „Wat een slechte vragen vuurt Matthijs af op André. Gelukkig reageert André erg goed en positief. Indrukwekkend”, reageert een ander. „Matthijs jaagt op de traan van moedige André van Duin: jammer”, stelt een derde.

De kijker is duidelijk verdeeld over de show. Waar de een zijn geluk niet op kan met de nieuwe show, moet de ander er helemaal niets van hebben. Maar eerlijk is eerlijk, het merendeel lijkt om. Of zoals een van hen de avond samenvat: „Avondklok, lekker boeiend! Matthijs is weer op onze televisie! Lekker bezig! Genieten.”

Eigenlijk zou Matthijs gaat door na een oudejaarsspecial op 9 januari al van start gaan. Van Nieuwkerk raakte echter besmet met het coronavirus waardoor de start van het programma met twee weken werd uitgesteld.