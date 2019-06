Film met Lisa Smit naar groot festival in Canada

Ⓒ BSR Agency

De korte horrorfilm Lili, met in de hoofdrollen Lisa Smit en Derek de Lint, is geselecteerd voor het Fantasia Film Festival. Dit is het grootste en belangrijkste festival voor horror, sci-fi en fantasy-films van Noord-Amerika. De 23e editie vindt plaats van 22 juli tot en met 1 augustus in de Canadese stad Montreal.