’Het eiland van Arturo’: Bitterzoet sprookje uit Italië

— Wat: roman — Wie: Elsa Morante — Uitgever: — Wereldbibliotheek

Door Lies Schut

In Nederland lezen we graag romans van Italiaanse auteurs. Gek waren we op Paolo Cognetti’s De acht bergen, zelden werd een debuut zo bejubeld als Paolo Giordano’s De eenzaamheid van de priemgetallen en onverminderd populair zijn de romans van Elena Ferrante.