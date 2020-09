Johan Derksen: ’Híj is de klootzak die alles heeft veroorzaakt’

Alsof ze nooit zijn weggeweest, zijn de mannen van Veronica Inside weer ouderwets op dreef. Nadat hij deze week in De Telegraaf al had gereageerd op de laatste ontwikkelen rondom de veelbesproken rapper, liet ’Akwasi-specialist’ Johan Derksen, zoals hij zichzelf tegenwoordig omschrijft, vrijdagavond opnieuw zijn licht schijnen.

„Ik heb hem op de Dam gezien, daar heeft hij als een hysterische idioot staan schreeuwen. Schandalig, werkelijk. En dan vind ik het nóg erger dat een hele groep Nederlanders daarbij staat te applaudisseren en te juichen, en dat de burgemeester van Amsterdam het glimlachend staat te zien: ’haha, kijk mijn mensen nou eens’. En dan komt er een officier van justitie, die zegt: ’Meneer is volledig strafbaar, maar ik zit in een comité met jongens van het zwarte pieten-comité. Als hij belooft dat hij het nooit meer doet, is het afgedaan.’

Extremistische groeperingen

Ik vind het heel raar. En dan komen er allerlei tweets boven water, want Twitter is eeuwig, en die zijn ook werkelijk schandalig. Al zijn ze van tien jaar geleden. En toen heb ik hem nog een keer bij Beau gezien. Daarna zat ik daar en heb ik het Beau kwalijk genomen dat hij hem gewoon liet uitrazen, er kwam alleen maar onzin uit die jongen. Dat noemde hij (Akwasi, red.) dan ’woordkunst’. En toen maakte ik een onschuldig grapje en was ik de lul in Nederland. Waar ik schijt aan heb, hoor. Want er moet er één de lul zijn. Maar, híj is de klootzak die alles veroorzaakt heeft, en voor zijn wangedrag krijgt hij nou een mooie prijs.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Akwasi Ⓒ HH/ANP

De Snor vindt het ’treurig dat in Nederland al die extremistische groeperingen doorlopend aanschuiven bij talkshowtafels’. „Want iedereen wil spektakel aan tafel. En daarmee krijgt zowel de kijker, als die ménsen die indruk dat ze een heel grote doelgroep representeren. Maar het is maar een heel klein doelgroepje. En wíj (Veronica Inside, red.) zijn meer het programma voor de zwijgende meerderheid. Die tachtig procent in het midden. Maar die komen nooit aan zo’n tafel te zitten, want die zorgen niet voor spektakel. Dát zijn de mensen die onbedaarlijk om mijn grappen kunnen lachen, dus ik ben best blij met die zwijgende meerderheid. Maar ik vind het echt schandalig dat die splintergroepen die extreme ideeën hebben en met de vuist op tafel slaan, zo veel ruimte krijgen, waardoor je de indruk krijgt van: nou, die zijn machtig in dit land. Helemaal niet. In Grollo hebben ze nog nooit van Akwasi gehoord!”

Tikkeltje ongeloofwaardig

Volgens Derksen voelt Het OM, dat heeft besloten de zaak van Akwasi voorwaardelijk te seponeren, absoluut niet aan wat de publieke opinie in Nederland is. „Want die zwijgende meerderheid waarover ik het had, die veroordeelt het zeer dat Akwasi er zo vanaf is gekomen. En daar heeft zij (de officier van justitie, red.) helemaal niet bij stilgestaan, waardoor die hele rechtspraak hierdoor een tikkeltje ongeloofwaardig is geworden.”

Begin deze week werd bekend dat minstens tien van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen rapper Akwasi een zogeheten artikel 12-procedure hebben aangespannen bij het gerechtshof. Ze willen dat justitie Akwasi alsnog gaat vervolgen. „Dat is volgens Derksen ook weer niet nodig. „Zo veel moeite vind ik Akwasi helemaal niet waard, eigenlijk. Laat hem schreeuwen, joh. Als we hem maar niet serieus nemen. Wat kan mij het schelen. Om daar nou weer een hele zaak van te maken... Maar het is niet correct wat er is gebeurd. En die officier van justitie is er natuurlijk niet voor niets van afgehaald, hè?”

Schouders ophalen

Vervolgens mengt ook René van der Gijp zich in het verhaal van zijn tafelgenoot. De oud-voetballer verbaast zich over de invloed van sociale media. „Het is allemaal nog niet zo heel lang, hè? Dat Twitter en Facebook en al dat gedoe. Wij nemen dat allemaal heel serieus. Wij zijn vergeten onze schouders op te halen, bij 99 van de 100 dingen die gebeuren. Als ik wat op sociale media lees, denk ik: het zal wel, joh. Zoek het lekker uit.”

Derksen: „Ik heb geen Twitter en geen Facebook, en ik heb niet echt het idee dat ik iets mis. Want áls ik erop kijk, omdat iemand zegt dat ik het moet lezen, zie ik een bericht van Klaas Straatlantaarn of Pietje Puk, maar het is nooit iemand met zijn echte naam.”