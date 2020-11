Petitie ontslag Amber Heard massaal ondertekend: ’Zij heeft carrière Johnny verwoest!’

Fans van Depp startte twee weken geleden de petitie om Heard te ontslaan. Vrijdagavond waren er al meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld. „Heard heeft Depp systematisch verwoest in Hollywood”, laat de beschrijving van de petitie lezen. „Hij zal voor altijd met dat litteken rondlopen.”

De petitie komt weken na de rechtszaak van Johnny tegen roddelblad The Sun, die hem in 2018 een vrouwenmishandelaar noemde in een verhaal over de scheiding met Heard. Daarop vroeg studio Warner Bros. hem op te stappen bij de filmreeks Fantastic Beasts. Fans vinden het terecht als Heard daarom opstapt bij Aquaman 2, die ook geproduceerd wordt door Warner Bros.

De actrice is niet van plan naar de fans te luisteren. „Betaalde geruchten en betaalde campagnes op sociale media hebben geen invloed op casting, omdat ze niet over de realiteit gaan”, zei Heard eerder al tegen Entertainment Tonight. „Alleen de fans hebben van Aquaman een succes gemaakt en voor Aquaman 2 gezorgd. Ik heb er heel veel zin in daar volgend jaar mee te beginnen.”