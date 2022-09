Johnny Depp gaf diamanten aan Kate Moss via bilnaad

In een gesprek met de Britse Vogue blikt Kate Moss terug op haar meest iconische looks. Terugkijkend op een witte jurk van John Galliano die ze in 1995 droeg, vertelde ze het kledingstuk van de ontwerper te hebben gekregen, maar het na die avond te zijn kwijtgeraakt. Hoewel de eenvoudige jurk op zichzelf al prachtig was, maakten haar sieraden de outfit compleet.

„De diamanten halsketting die ik toen droeg, had ik van Johnny gekregen. Het waren de eerste diamanten die ik ooit bezat”, vertelt ze. „Ze zaten in de spleet van zijn reet!”, vertelt ze alsof het de normaalste zaak van de wereld is. „We gingen uit eten en hij zei: ’Ik heb iets in mijn kont, kun je even kijken?’” Hoewel Moss dit in principe best een vreemd verzoek vond, deed ze wat hij vroeg. „Ik stopte mijn hand in zijn broek en trok er de ketting uit. Díe diamanten ketting.”