Premium Het beste van De Telegraaf

Zo kreeg Tina Turner de titel ’Queen of Rock ’n Roll’: haar leven in foto’s

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Met de stempel ’Queen of Rock ’n Roll’ is Tina Turner niet meer weg te denken uit de jaarlijkse top 1000. In haar carrière heeft zij meer dan 200 miljoen platen verkocht en werd haar vermogen op 233 miljoen euro geschat. Woensdag overleed zij op 83-jarige leeftijd na een lang ziektebed. Al ging haar leven niet altijd over rozengeur en manenschijn, door de jaren heen heeft zij haar stempel gedrukt op de muziekindustrie. Een terugblik op de meest spraakmakende momenten uit haar leven.