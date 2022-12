Britse politici eisen actie tegen Clarkson om column over Meghan

Clarkson schreef onder meer dat hij „droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straat zou lopen terwijl mensen ’schaam je’ tegen haar roepen en uitwerpselen naar haar gooien.” Het was volgens de presentator een „onhandige verwijzing” naar een scène uit de serie Game of Thrones. Bij veel lezers schoot deze vergelijking in het verkeerde keelgat.

De 62-jarige Brit twitterde maandag dat hij geschrokken was van de ophef en beloofde in het vervolg beter op te letten. Voor Nokes en de andere parlementsleden is dit echter niet genoeg. Zij eisen dat The Sun „onmiddellijk actie” onderneemt tegen Clarkson en dat hij zelf zijn „onvoorwaardelijke excuses” aanbiedt aan Meghan.

Klimaat van haat en geweld

Nokes en de andere parlementsleden schrijven „geschokt” te zijn door het stuk van Clarkson. „Wij veroordelen in de meest krachtige bewoordingen de gewelddadige vrouwenhaat tegen de hertogin van Sussex. Er is in ons land geen plek voor dit soort taalgebruik en het is onacceptabel dat de publicatie ervan in een landelijke krant werd toegestaan.”

Volgens de politici horen geschreven stukken als die van Clarkson niet in de huidige maatschappij thuis en dragen zij bij aan „dit onacceptabele klimaat van haat en geweld”, aldus de parlementariërs. Het geeft bovendien een slecht voorbeeld aan jongemannen en jongens die zo geleerd worden dat het „oké is om gewelddadig taalgebruik tegen een vrouw te gebruiken waar je het misschien mee oneens bent.”

Klachtenrecord

De Britse waakhond Independent Press Standards Organisation (IPSO) kreeg nog nooit eerder zo veel klachten binnen als het tot nu toe heeft gekregen naar aanleiding van de column.

Volgens Sky News stond de teller dinsdagochtend om 10.00 uur op meer dan 17.500 klachten. Een woordvoerder van IPSO laat aan de nieuwszender weten dat de waakhond de klachten gaat onderzoeken, maar dat vanwege de grote hoeveelheid klachten langer zal duren dan normaal. In heel 2021 kreeg IPSO in totaal 14.355 klachten binnen.