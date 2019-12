Uitvaart Ari Behn komende vrijdag

De zeventiende-eeuwse Domkirke is de grootste kerk van de Noorse hoofdstad en biedt plaats aan 900 mensen. Belangrijke gebeurtenissen in het nationale leven en het leven van de koninklijke familie - van staatsbegrafenissen, herdenkingsdiensten en bruiloften - worden doorgaans in deze kerk gehouden.

Bekijk ook: Ari Behn behield goede relatie met Noorse koningshuis

Nadere details over de uitvaart zijn niet bekendgemaakt. Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt, waarbij nadrukkelijk ook het paleis is betrokken. Ari Behn maakte na zijn scheiding van prinses Märtha Louise in 2017 weliswaar geen deel meer uit van de koninklijke familie, de drie dochters uit het huwelijk maken daarvan als kleinkinderen van koning Harald nog wel deel uit.

De Noorse regering heeft vrijdag laten weten dat Ari Behn, die op eerste kerstdag besloot een einde te maken aan zijn leven, geen staatsbegrafenis krijgt. Wel zal de regering bij de uitvaart zijn vertegenwoordigd, als de familie daar prijs op stelt, aldus een kabinetswoordvoerder tegen Dagbladet.