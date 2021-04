’Prins Harry verscheurd door verzoeningspoging’

Royals

Mike Tindall: uitvaart was zoals Philip het gewild had

Mike Tindall kijkt met gemengde gevoelens terug op de uitvaart van prins Philip afgelopen zondag. Ondanks de ’huiveringwekkende’ coronabeperkingen denkt de man van Zara Tindall, kleindochter van koningin Elizabeth, dat de ceremonie was zoals Philip het had gewild. Dat vertelde hij in de nieuwste afl...