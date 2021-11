Kritiek op lachende Alec Baldwin in Halloweenkostuum

Hilaria schrijft bij de foto’s: „Het ouderschap was de afgelopen tijd op zijn zachtst gezegd een heftige ervaring. Vandaag besloten we toch om even op vakantie met de kinderen te gaan. Last-minute kostuums, een mengelmoes van van alles, maar ze waren zo blij en dat verwarmde mijn moederhart. Fijne Halloween, van de Baldwinitos.”

Waar sommige mensen nog een positieve reactie achterlaten, barst al gauw het commentaar los. Zo schrijft iemand: „Dit is zo ongepast, ongevoelig en respectloos!”, en een ander reageert: „Hoe leuk voor hen. Ik denk niet dat Halyna’s 9 jaar oude zoon dit jaar Halloween viert.”

Anderen plaatsten ook vraagtekens bij de foto van Hilaria met twee dochters verkleed als drie zwarte weduwen. „Dit is gewoon wreed en ongepast!”

Buiten deze fotoserie om, houdt Alec zich vooral op de achtergrond. Momenteel heeft hij zich met zijn gezin teruggetrokken in een klein plaatsje in de Amerikaanse staat Vermont. Hilaria ontfermt zich daar over haar man. Aan The Washington Post vertelde ze waarom ze dit zo doet: „Alec heeft een zeer traumatische gebeurtenis meegemaakt, dus ik probeer de PTSS bij hem te minimaliseren. Als er zoiets gebeurt bij militairen of politieagenten is dat ook traumatisch.”