Frozen 2 animatiefilm met beste openingsweekend ooit

Eerder vestigde Frozen 2 ook al onder anderen de records voor beste openingsdag voor een animatie in Nederland en het beste Amerikaanse openingsweekend voor een animatiefilm ooit.

In de sequel op de wereldhit uit 2013 gaat Elsa op zoek naar de vraag waarom zij werd geboren met magische krachten. Het antwoord op deze vraag bedreigt namelijk haar koninkrijk. De belangrijkste stemmen in Frozen worden in de originele versie ingesproken door Idina Menzel en Kristen Bell. In Nederland worden de twee prinsessen ingesproken door Willemijn Verkaik en Noortje Herlaar.

Last Christmas

De tweede plaats in de Nederlandse bioscooplijst is voor Last Christmas, een film van Emma Thompson geïnspireerd op de liedjes van George Michael. De derde plek is voor Joker, de grimmige ’origin story’ van de bekendste schurk uit het Batman-universum. De film passeerde afgelopen week wereldwijd de 1 miljard dollar-grens en geldt als een van de grote favorieten bij de komende Oscaruitreiking.

Ook de met sterren overladen Nederlandse tragikomedie Mi Vida, met de eerste echte filmhoofdrol van Loes Luca, doet het goed in de bioscopen.