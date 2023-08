Noel Gallagher heeft moeite met teksten onthouden

De 56-jarige Gallagher is momenteel aan het toeren met zijn band High Flying Birds en tijdens zijn shows moet hij volop zijn hersens kraken om de songtekst boven water te krijgen. „Ik merk dat ik regelmatig moet nadenken over wat de volgende regel in een liedje is”, aldus de zanger in een podcast van Matt Morgan.

De Brit is bang dat hij net als Elton John (76) en Paul McCartney (81) een autocue moet gebruiken. „Ik weet zeker dat ik er uiteindelijk een nodig zal hebben”, aldus Gallagher, die in de jaren negentig met zijn broer Liam de band Oasis vormde.