Oprah Winfrey prijst Rotterdams Philharmonisch Orkest voor online concert

Bijna twintig musici van het orkest plaatsten eerder deze week een opname van Alle Menschen Werden Brüder, de negende symfonie van Beethoven, als hoopvol geluid tijdens de coronacrisis. De muzikanten namen het stuk op door allemaal thuis hun eigen partij in te spelen.

Het filmpje werd binnen korte tijd meer dan een miljoen keer online gedeeld en kreeg talloze complimenten waarin mensen lieten weten tot tranen toe geroerd te zijn. Ook Oprah prijst in een reactie online het bijzondere project. „Muziek brengt ons allemaal tot elkaar, op manieren die je niet verwacht”, stelt de Amerikaanse celebrity. „De really cool tape” van het Philharmonisch is daar volgens haar een uitstekend voorbeeld van. „Zelfs in deze barre tijden is er perfecte harmonie.”

De video is inmiddels al bijna 2 miljoen keer online bekeken. Het idee kwam voort uit het verzoek van mantelorganisatie Senior Service die het orkest vroeg iets te doen voor de ouderen die nu alleen thuis zitten.