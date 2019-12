Liedjesschrijver Allee Willis (72) overleden

Willis werkte gedurende haar carrière mee aan talloze bekende liedjes waaronder de Earth, Wind & Fire-hits September en Boogie Wonderland. Ook was ze mede het brein achter I’ll Be There For You, de tv-tune van de nog altijd immens populaire sitcom Friends, ingezongen door The Rembrandts.

„Ik heb, heel gelukkig, een aantal nummers gemaakt die nooit meer verdwijnen”, zei Willis in 2018 tegen The New York Times toen ze werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. „Maar over die negenhonderd andere nummers heeft niemand het meer.”