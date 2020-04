Recensie ’Hamnet’: Relatiethriller rond William Shakespeare

Op de middelbare school raakte auteur Maggie O’Farrell (1972) gefascineerd door Shakespeare. Dat hij een zoon had die op elfjarige leeftijd aan de pokken overleed en Hamnet heette, een andere schrijfwijze voor Hamlet, heeft haar altijd geïntrigeerd. Pas na bijna twintig jaar succesvol schrijverschap, durfde O’Farrell het aan: over het familieleven van de meest beroemde Britse bard schrijven, en in het bijzonder over de dood van diens enige zoon.