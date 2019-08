Ant McPartlin gaat samenwonen met nieuwe vriendin

Ant kocht het huis dat zes miljoen kostte een jaar geleden. Volgens Hello Magazine gaan de twee dochters van Anne-Marie, die ze heeft met haar ex-man Scott, er ook wonen.

Het huis waar de Britain’s Got Talent-presentator nu nog woont, gaat vermoedelijk naar zijn ex-vrouw Lisa Armstrong. Ant en Lisa gingen in 2017 jaar uit elkaar in een periode dat hij afkickte van drank en drugs. In diezelfde tijd vond hij de liefde bij Anne-Marie.