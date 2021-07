’The Gray Man is moordmachine met een moraal’

Mark Greaney: „The Gray Man is geen James Bond.” Ⓒ Foto Carrie Echols

Snel, scherp en genadeloos. Dat is Court Gentry, alias The Gray Man, ten voeten uit. In Amerika is deze keiharde huurmoordenaar met een zacht randje al jaren een begrip. Mark Greaney die zijn loopbaan begon als co-auteur van Tom Clancy, heeft al tien thrillers over deze ’moordmachine met een moraal’ afgeleverd. Het eerste deel uit die reeks verschijnt op 3 augustus in Nederlandse vertaling: The Gray Man onder schot.