Woede om EO-jeugdserie over slavernij: ’Respectloos’

„Fawaka, ik ben Kofi, ik ben huisslaaf, futuboi (loopjongen, red.) hier op plantage Buitenlust”, zegt de hoofdpersoon van Kofi’s Tori – een nieuwe web-fictieserie van de EO over het slavernijverleden – vrolijk in de camera. „Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal meemaak op plantage Buitenlust. Dus blijf me volgen!”

Niet ’sensitief’, ’respectloos’, ’ongepast’ en ’toondoof’, zo luiden de commentaren. ’Waarom moet deze jongen een vrolijke slaaf spelen?’ En: ’Dit is gewoon niet de manier om dit verhaal te vertellen. Niet alles hoeft ’behapbaar’/’hip’ te worden gemaakt zodat kinderen het onderwerp ’begrijpen’ of erover willen leren’, schrijven critici op Instagram onder een post waarin NPO Zapp en de EO dit weekend al excuses aanboden voor een Instagramtrailer van de serie, die volgens hen niet representatief is voor de serie zelf omdat die te vrolijk overkwam.

’Geen lachertje’

Maar voor velen gaat het niet enkel om de posts op Instagram die niet de juiste ’toon’ hadden. ’Niet doen alsof de slavernij een lachertje was’, schrijft iemand. ’Dit was níet de slavernij. Als kinderen niet tegen het verhaal van de slavernij kunnen, leren ze het échte verhaal wel op een latere leeftijd.’

’Jullie hebben duidelijk niks begrepen van al het commentaar. De hele serie had nooit gemaakt moeten worden, en moet z.s.m. worden verwijderd van alle platformen’, zegt iemand anders.

Ⓒ NPO Zapp

Eerder werd op een vergelijkbare manier Het videodagboek van Anne Frank gemaakt, ook te zien bij Zapp. Ook hoofdpersoon Anne Frank vlogde daarin, wat aanvankelijk ook tot gefronste wenkbrauwen leidde bij critici. Toch werd de serie uiteindelijk als geslaagd gezien: een jonge doelgroep werd op een toegankelijke manier bekend gemaakt met het verhaal van Anne Frank.

Lijfstraffen

Kofi’s tori is overigens niet enkel vrolijk. Zo is te zien dat Kofi zijn broertje kwijtraakt omdat hij wordt verkocht. Ook die wanhoop volgt de kijker via ’vlogs’. Lijfstraffen worden ook deels in beeld gebracht.

„Het is misschien gek om voor zo’n vorm te kiezen, gezien de tijd waarin het verhaal zich afspeelt”, zei acteur Mandela Wee Wee, die ook een rol in de serie heeft, afgelopen weekeinde op NPO radio 1. „Maar aangezien het op een jong publiek is gericht, die al heel jong in aanraking komen met sociale media en veel op die manier tot zich nemen, snap ik de keuze van de EO om voor deze vorm te gaan.” Volgens Wee Wee is het programma „met veel integriteit gemaakt”.

„Het doel van de serie is om kinderen kennis te laten maken met dat deel van de geschiedenis”, zegt Joanne Karssenberg van de EO. De serie blijft ondanks de kritiek „gewoon staan” op YouTube, benadrukt ze.

Karssenberg: „We begrijpen dat mensen hierover verschillend kunnen denken en dat gesprek zijn we zeker van plan aan te gaan. Dat wil niet zeggen dat we volledig meegaan in die mening, we ontvangen immers ook veel positieve reacties.”