Heleen van Royen wordt oma

De dochter van Heleen van Royen (55), Olivia van Royen, is in verwachting van een zoon. Haar trotse moeder laat dat weten op sociale media. „Beste nieuws van 2020. Onze dochter Olivia is in verwachting. Ze moedert al met haar Pieter over twee lieve (bonus)kinderen en nu wordt de familie uitgebreid met nog een zoon.”