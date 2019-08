Noel Gallagher wil Londen verlaten na steekpartij

Ⓒ BSR Agency

Noel Gallagher vindt het wonen in Londen zeer onprettig geworden nadat er een man in zijn straat was neergestoken. De 52-jarige zanger wil niet dat zijn kinderen opgroeien tussen geweld en is bang dat zijn zonen Donovan (11) en Sonny (8) een keer beroofd worden in de metro, wanneer ze straks oud genoeg zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Gallagher kijkt nu naar een optrekje op het platteland, zo liet hij aan The Irish Independent weten.