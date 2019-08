Is Heidi Klum zwanger van vijfde kind?

Een filmpje op Instagram is de boosdoener. Heidi is daarin te zien in haar ondergoed en wordt van alle kanten gefilmd en gefotografeerd voor haar Halloween-outfit. Het is duidelijk te zien dat haar buik niet meer zo strak is als dat hij wel eens geweest is. Haar volgers speculeren er dan ook op los. „Komt er iets aan?, vraag een van haar volgers zich af. „Zwanger?”, maakt een andere fan de vermoedens wat concreter.

Een bron laat aan Bunte weten dat Heidi best open zou staan voor een nieuwe zwangerschap. „Als de natuur meespeelt, is ze er niet op tegen. Ze voelt zich fit en gezond en het feit dat ze eind veertig is, maakt haar helemaal nietst uit.”

Vermoedelijk is Heidi nu gewoon wat kilo’s aangekomen tijdens haar huwelijksreis met Tom Kaulitz. Ze werd daar geregeld etend en drinkend gefotografeerd. Mocht ze wel zwanger zijn, dan wordt het haar vijfde kindje. Samen met haar ex Flavio Briatore heeft ze een dochter, met haar ex-man Seal kreeg ze ook een dochter en twee zoons.