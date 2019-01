Advocaat Weinstein gooit het op ’Hollywoodcultuur’

De advocaat reageert daarmee op de beschuldigingen tegen de gevallen filmproducent van seksueel misbruik. Hij doet dit af als een product van de Hollywoodcultuur. De zogenoemde ’casting couch’, de term waarmee wordt bedoeld dat actrices rollen krijgen in ruil voor seks, is niet door Weinstein bedacht, stelt de extreem succesvolle advocaat Benjamin Brafman in een uitgebreid artikel in de Times of London.

Advocaat Benjamin Brafman Ⓒ Hollandse Hoogte

„Als een vrouw besluit dat ze seks moet hebben met een Hollywoodproducer om haar carrière te bevorderen en ze voert dat besluit uit en vindt het gebeuren maar beledigend, dan is dat geen verkrachting”, vervolt Brafman. Hij vindt het op vele manieren slecht, dat wel. „Maar Hollywood staat hier al om bekend nog voor ik was geboren.”

De advocaat zal Harvey Weinstein verdedigen in de rechtszaken waar hij terechtstaat. Meer dan zeventig vrouwen hebben de filmproducent beschuldigd van seksueel misbruik. Daarvan lijken een paar beschuldigingen, zo schrijft de Daily Mail later, passen binnen het ’casting couch’-fenomeen: jonge actrices die tijdens een casting overgehaald worden seksuele handgelingen te verrichten, maar dat geldt niet voor alle gevallen. In het zwaarste geval luidt de beschuldiging zelfs: verkrachting.