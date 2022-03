Verlovingsring Jennifer Hudson onder de hamer

Premium VROUW magazine

’Ze liet het zilveren schaaltje met bonbons zo in haar Chaneltas glijden!’

Na dertig jaar in de mode- en beautywereld vertoefd te hebben, valt er natuurlijk wel een leuke anekdote te vertellen. Want het is echt niet alleen maar schone schijn in deze branche. Mode- en beautyjournalist Kim klapt even lekker uit de school.