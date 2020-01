Nikkie Tutorials onthult: ’Ik ben transgender’

De 25-jarige vlogster laat in de video weten een hekel te hebben aan labels. Nikkie zegt nooit het goede moment te hebben gevonden om te onthullen dat ze transgender is, maar voelde zich nu vrij genoeg om het met de buitenwereld te delen.

„Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Op jonge leeftijd wist ik al dat ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben.”

Meer dan twaalf miljoen mensen zijn geabonneerd op de YouTube-video’s van Nikkie Tutorials. Zij werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.