Britney Spears bedankt fans: ’You guys rock!’

„Jullie vragen me wat ik ga doen nu het curatorschap afgelopen is, goede vraag!”, begint Britney haar relaas in de video. „Eerlijk gezegd ben ik vooral dankbaar voor elke dag, voor het feit dat ik onafhankelijk ben, me weer vrouw kan voelen, dat ik een bankpasje heb en kan pinnen om kaarsen te kopen. Het lijken misschien kleine dingen maar voor mij maakt dat het verschil.”

Fans zijn door het dolle heen als ze horen dat het curatorschap van Britney Spears door de rechter is beëindigd. Ⓒ Getty Images

„Ik ben hier niet om het slachtoffer uit te hangen. Ik ben een hele sterke vrouw en ik me alleen maar indenken hoe het corrupte systeem andere mensen kapot heeft gemaakt. Hopelijk heeft mijn verhaal invloed op hun verhalen om uiteindelijk veranderingen aan te brengen in dat systeem.

De zangeres sprak ook nog een woordje over de Free Britney beweging, die ze zeer dankbaar is. „You guys rock! Mijn stem werd niet gehoord, ik kon en mocht niks zeggen maar jullie hadden door dat er wat aan de hand was. Jullie hebben mijn leven gered, God bless you all.”