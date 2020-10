’Prins Harry is doodongelukkig’

„Als je alle gebeurtenissen ontrafelt, zie je een ambitieuze jonge vrouw die een onbeduidende actrice was, een actrice die hem kon verblinden, en dat is precies wat ze heeft gedaan”, vertelt Vickers in gesprek met Daily Express.

„Hij dacht ongetwijfeld dat hij een zeer exotische en glamoureuze vrouw had gevonden. Actrices kunnen erg verleidelijk zijn. Helaas woont hij nu in Californië, ver weg van zijn familie, vrienden, zijn werk, het leger en alle dingen waar hij vertrouwd mee was. Hij ziet er doodongelukkig uit en zit naar mijn idee vast aan een politiek activist.”

Volgens Hugo ’slikt Harry al haar onzin’, zonder dat hij er echt achter staat. „Toen Meghan zei dat iedereen haar moest hebben, voelde hij zich weer die kleine jongen die zijn moeder niet kon beschermen. Dus toen dit meisje aangaf dat ze beschermd moest worden, nam hij het gelijk voor haar op. Maar zij is helemaal geen slachtoffer.”