Belgisch koningspaar ziet kinderen weer uitvliegen

Filip en Eléonore Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Niet alleen in Nederland gaan de prinsessen weer naar school, ook in België is de zomervakantie voorbij. Koning Filip zette maandag prinses Eléonore af op het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel, Mathilde ging met prins Emmanuel mee naar de Eurekaschool in Kessel-Lo.