Camila Cabello: ’Ik had nooit echte vrienden’

„Leven met een dwangstoornis en angst was erg moeilijk voor me”, aldus Cabello in een gesprek met het tijdschrift Bustle. De Cubaans-Amerikaanse dacht bijvoorbeeld vaak dat ze op bepaalde vlakken tekort kwam. „Er moet haast wel iets mis met me zijn, want normaal functioneren is moeilijk voor me op dit moment”, dacht ze dan.

De 24-jarige zit al sinds haar vijftiende in het vak, maar heeft voor haar carrière veel moeten opgeven. „Ik heb zoveel gereisd dat het erg moeilijk voor me was om vriendschappen te onderhouden”, zegt ze. „Het is moeilijk voor me om close met anderen te worden.”

Als lid van de meidengroep Fifth Harmony (2012-2016) was haar moeder de beste vriendin van Camila. Zij was toen ook de enige die echt met haar omging. „Na het werk gingen we altijd uit eten. Samen sushi eten, wandelen. Het was altijd ik en mijn moeder, waarschijnlijk tegen het extreme aan. Want ik had nooit echte vrienden.”