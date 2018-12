Gary Oldman wint Oscar beste acteur

Darkest Hour vertelt over het besluit dat het Verenigd Koninkrijk moest nemen in mei 1940: een akkoord sluiten met Hitler of nazi-Duitsland de oorlog verklaren. Churchill, die werd aangesteld als premier, maakte de keuze dat het land zou gaan vechten voor haar idealen.

Het was de tweede nominatie voor Oldman. Eerder maakte hij kans op het beeldje voor de spionagethriller Tinker Tailor Soldier Spy. Darkest Hour won eerder al de Oscar voor beste make-up, de categorie waarvoor ook de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten in de race was.