Ziggo Dome eert vitale beroepen met U2

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen in de zorg, het onderwijs en bij de politie, maar ook om medewerkers in ov, de vuilophaal of de journalistiek.

„De verplaatsingen en annuleringen van shows zijn natuurlijk hartstikke vervelend voor ons en de fans”, schrijft directeur Danny Damman op sociale media. „Maar laten we in deze tijd vooral stilstaan bij al die mensen die werkzaam zijn in vitale beroepen. Zij zijn de mensen die op dit moment ons land overeind houden.”

Om deze groep een hart onder de riem te steken, projecteert Ziggo Dome vanaf dinsdag een tekst van U2 op de pui. Het gaat om de zin ’We get to carry each other’ uit de wereldhit One van de band U2. „Wij willen deze groep danken en ons enorme respect uitspreken”, beklemtoont Damman.