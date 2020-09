Graaf Claus gaat naar Schotse kostschool

V.l.n.r.: gravin Eloise, prins Constantijn, gravin Leonore, prinses Laurentien en graaf Claus. Ⓒ ANP/HH

Graaf Claus, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, maakt zijn middelbare school de komende twee jaar af aan Gordonstoun, de gerenommeerde internationale kostschool in Schotland. Hij is eerder deze week naar Moray vertrokken, in gezelschap van zijn moeder. Vanwege de in Schotland geldende coronaregels moesten beiden na aankomst twee weken in quarantaine. Claus (16) zal gedurende die tijd het schoolprogramma online volgen.