Johan Derksen uit bluestour gegooid: ’Jammer, hij heeft een groot hart’

Derksen was de spreekstalmeester van de tournee The Sound of The Blues & Americana, die zondag van start gaat. De tournee gaat wel door, maar dan zonder Derksen. „De voorstelling wordt gemaakt door een grote groep muzikanten en technici die al twee jaren nauwelijks inkomen achter de rug hebben door corona”, stelt de zegsvrouw. „We willen deze groep niet in de steek laten. We gaan een alternatief zoeken voor Johan, die de voorstelling aan elkaar zou praten.”

Meer partijen trokken de afgelopen dagen de handen af van Derksen, nadat hij dinsdag vertelde dat hij in de jaren zeventig, in een stomdronken bui, een bewusteloze vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd. Een dag later nuanceerde hij het verhaal door te stellen dat hij de kaars tussen haar benen had gezet.

’Groot hart’

Veel partijen hebben hun handen van Derksen en het programma afgetrokken de afgelopen dagen. Twee hoofdsponsors, Stella Fietsen en de Toto, verbraken de samenwerking. Ook stopten de regionale omroepen per direct met het radioprogramma dat Derksen voor ze maakte.

AT Next beklemtoont het besluit zeer te betreuren: „We hebben sinds 2014 heel fijn samengewerkt met Johan. En hij heeft zich onbezoldigd ingezet voor onze muzikanten en de bluesmuziek. Hij heeft een groot hart, zeker voor de blues, en we vinden het heel jammer dat het op deze manier moet eindigen.”

Blues Festival

Concertorganisator MOJO laat vrijdag weten dat het Holland International Blues Festival in Grolloo, waarvan Derksen medeorganisator is, dit jaar doorgaat. De commotie rond Derksen heeft geen invloed op dit evenement, dat half juni plaatsvindt. Wat zijn exacte rol bij het evenement zal zijn, wordt bepaald door de organisatie van het festival. De organisatie was vrijdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Derksen gaf donderdagavond in Vandaag Inside aan te willen stoppen met het programma. Of dit echt gebeurt, is niet duidelijk. De mannen hebben dit al eerder aangekondigd maar kwamen hier dan later weer op terug.